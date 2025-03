'Minimumleeftijd sociale media is niet de oplossing, pak verslavende algoritmes aan'

In politiek en media is veel discussie over sociale media. Veel ouders worstelen met de vraag: wat is goed voor mijn kind? "Een kindvriendelijke online omgeving bereik je niet met een minimumleeftijd, maar met het aanpakken van algoritmes", zegt expert Marielle Balledux van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) tegen het ANP.

Een online omgeving die kinderen beschermt is nodig, geeft zij aan. "Een leeftijdsnorm ontneemt de focus op wat echt belangrijk is: kinderen verdienen een online omgeving die hen in de basis beschermt. In de fysieke wereld proberen we kinderen een veilige omgeving te bieden waarin ze kunnen leren en experimenteren. Dat verdienen ze ook in de online wereld. Door een kindvriendelijke online omgeving te creëren, zonder schadelijke en verslavende algoritmes, kunnen kinderen op een veilige manier leren omgaan met de positieve en negatieve kanten van sociale media."

Digitaal opvoeden

"Vervolgens kunnen ouders hun rol pakken en kinderen digitaal opvoeden. Net zoals kinderen leren veilig te zijn in het verkeer, moeten kinderen ook de kans krijgen te leren hoe ze veilig sociale media kunnen gebruiken. Het gaat erom dat je sociale media niet verbiedt, maar dat we onze kinderen leren ermee om te gaan."

Negatieve effecten van verslavende algoritmes

"Dat betekent dat de verslavende algoritmes die techbedrijven nu gebruiken aangepakt moeten worden, want daar kun je niet tegenop als opvoeder of als kind. Er zitten mechanismen in sociale media waarvan we weten dat ze negatieve effecten kunnen hebben. Als je een half uur scrolt en je krijgt alleen maar video's over hoe je jezelf mooier moet maken, dan ben je én een half uur verder, én het kan zijn dat je je minder goed voelt over hoe je eruit ziet", besluit Balledux.

Bron: AXQ