Pirelli vervangt Michelin in 2027 als bandenleverancier MotoGP

MADRID (ANP/AFP) - Het Italiaanse Pirelli vervangt in 2027 het Franse Michelin als bandenleverancier in de MotoGP. Dat heeft rechtenhouder Dorna bekendgemaakt. "Dit nieuwe vijfjarige contract waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd, zal samenvallen met een nieuw tijdperk voor de sport", meldt Dorna, dat in 2027 nieuwe reglementen invoert.

Pirelli, dat momenteel al banden levert aan de lagere klassen Moto2 en Moto3 en sinds 2011 ook de Formule 1 bedient, moest concurreren met Michelin. "Na enkele maanden van discussies heeft Dorna Sports besloten om één bandenleverancier te selecteren voor alle MotoGP-, Moto2-, Moto3- en MotoE-klassen", schreef het Franse merk, dat sinds 2016 leverancier van banden aan de MotoGP is, in een verklaring.

Dorna zegt met één exclusieve bandenpartner "de weg naar de top voor aanstaande kampioenen" te willen vergemakkelijken, maar is nog steeds vol lof over Michelin "dat de MotoGP met hun technische ondersteuning, producten en technologie de spannendste sport op aarde heeft gemaakt".