Niet zomaar een “grap”: waarom Grok’s digitale ontkleding digitale aanranding is

social media
door Peter Janssen
zaterdag, 03 januari 2026 om 7:46
Op X, het platform van Elon Musk, wordt de ingebouwde AI-assistent Grok misbruikt om foto’s van vrouwen digitaal “uit te kleden” en in seksuele situaties te plaatsen zonder hun toestemming. Daarmee wordt X opnieuw een voorbeeld van hoe generatieve AI vooral ten koste van vrouwen wordt ingezet in plaats van hun veiligheid te beschermen. Toch reageert Musk op sociale media vooral schouderophalend en zelfs juichend op deze “functies”.
De BBC zag meerdere voorbeelden van vrouwen wier kleding door Grok werd weggepoetst en vervangen door bikinifoto’s; een Britse journaliste zei dat ze zich “gedehumaniseerd en gereduceerd tot een seksueel stereotype” voelde. Zulke deepfake‑beelden zijn niet zomaar flauwekul: onderzoek schat dat circa 99 procent van alle niet‑consensuele seksuele deepfakes vrouwen en meisjes treft. Het gaat dus om een systematische vorm van digitale aanranding, niet om een paar “ondeugende” plaatjes.
Juristen waarschuwen dat dit soort AI‑nudificatie steeds vaker onder strafrecht en nieuwe regels valt. In de EU AI Act en aanvullende richtlijnen wordt expliciet gekeken naar non‑consensuele seksuele deepfakes als verboden AI‑praktijk, juist omdat ze ernstige schade veroorzaken en vaak gepaard gaan met online intimidatie en chantage. Toch blijven platforms als X achter met handhaving en transparantie, terwijl de technologie zich razendsnel verspreidt.
In dat licht is de lacherige houding van Musk veelzeggend: wie de macht heeft over zulke systemen, normaliseert hiermee een cultuur waarin vrouwelijke lichamen beschikbaar worden geacht voor elke “grap” van de algoritmen. De vraag is niet alleen wat Grok kan, maar vooral wat X weigert te stoppen.
Voor wie dat niet weet: X is de favouriete pleisterplaats van rechts en fatsoenlijk Nederland

