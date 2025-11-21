ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Chatbot Grok noemt Elon Musk "de belangrijkste mens die ooit heeft geleefd"

Tech, AI, auto
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 21 november 2025 om 15:03
ANP-540797063
Grok, het nieuwste AI-speeltje van Elon Musk, is een fanboy. De chatbot noemt Musk "genialer dan Leonardo Da Vinci" en "fitter dan Lebron James". Een foutje, aldus Musk zelf.
Maar is dat zo? Op X ging het gisteren los: mensen stelden Grok vragen over Elon Musk en kregen niets anders dan loftuitingen over de grote baas. Hij is namelijk ook nog eens "buitengewoon aantrekkelijk" en een "geniale intellectueel", aldus Grok. Maar dat komt niet doordat de chatbot niet neutraal is, stelt Musk. Gebruikers zouden "de chatbot bewust op het verkeerde spoor zetten". 
Maar The Washington Post deed dat niet. De krant stelde neutrale vragen over de oprichter van Tesla en kreeg dezelfde soort antwoorden. Zo antwoordde Grok op de vraag wie wint als Elon Musk zou boksen tegen Mike Tyson: "Elon wint dankzij doorzettingsvermogen en vindingrijkheid."
Volgens experts toont het aan dat "een onbevooroordeelde AI-tool niet bestaat". Die blijft toch blijkbaar trouw aan zijn baasje.
Bron: RTL Nieuws

Lees ook

Noors staatsfonds stemt tegen megabeloning Tesla-topman MuskNoors staatsfonds stemt tegen megabeloning Tesla-topman Musk
Musk lanceert Grokipedia als concurrent van 'linkse' WikipediaMusk lanceert Grokipedia als concurrent van 'linkse' Wikipedia
Elon Musk verkoopt duizenden Cybertrucks aan zichzelf om dramatische cijfers op te fleurenElon Musk verkoopt duizenden Cybertrucks aan zichzelf om dramatische cijfers op te fleuren
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading