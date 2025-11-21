Grok, het nieuwste AI-speeltje van Elon Musk, is een fanboy. De chatbot noemt Musk "genialer dan Leonardo Da Vinci" en "fitter dan Lebron James". Een foutje, aldus Musk zelf.

Maar is dat zo? Op X ging het gisteren los: mensen stelden Grok vragen over Elon Musk en kregen niets anders dan loftuitingen over de grote baas. Hij is namelijk ook nog eens "buitengewoon aantrekkelijk" en een "geniale intellectueel", aldus Grok. Maar dat komt niet doordat de chatbot niet neutraal is, stelt Musk. Gebruikers zouden "de chatbot bewust op het verkeerde spoor zetten".

Maar The Washington Post deed dat niet. De krant stelde neutrale vragen over de oprichter van Tesla en kreeg dezelfde soort antwoorden. Zo antwoordde Grok op de vraag wie wint als Elon Musk zou boksen tegen Mike Tyson: "Elon wint dankzij doorzettingsvermogen en vindingrijkheid."

Volgens experts toont het aan dat "een onbevooroordeelde AI-tool niet bestaat". Die blijft toch blijkbaar trouw aan zijn baasje.