De Nederlandse Boksbond probeert Bard Hari naar de Olympische Spelen in Tokio te krijgen. Volgens De Telegraaf zou de bond het een prachtkans vinden om de bokssport te promoten. Badr Hari zou volgens de krant er serieus over nadenken. Het zou hem veel geld kosten: een paar maanden zou hij met de lucratieve vechtsport moeten stoppen om te trainen.

Hij zal zich ook eerst moeten kwalificeren, de eerste kans is in maart in Londen. Later volgt nog een kwalificatietoernooi in Parijs