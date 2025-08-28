Seksuele fantasieën. Voor sommigen privé, voor anderen spannend om te delen, vaak een thema waar nog veel misverstanden over bestaan. Fantasieën laten zich zelden door regels begrenzen — ze zijn juist zo waardevol omdat ze vrij, speels en onbeperkt mogen zijn. Maar wat zeggen deze geheime dromen
over onszelf? En kunnen ze ook iets betekenen voor onze persoonlijke ontwikkeling of zelfs therapie?
Recent onderzoek
en praktijkervaringen laten zien: seksuele fantasieën zijn niet alleen bron van lust, maar ook een venster op onze diepste verlangens, gevoelens en zelfs op innerlijke conflicten. Psychologe Angelika Eck
beschrijft hoe de beelden in ons hoofd vaak hun wortels vinden in onze culturele omgeving, films, levenslessen en vroegere ervaringen. Soms proberen we in onze fantasie iets op te lossen wat in het echte leven moeilijk ligt — bijvoorbeeld onzekerheid over onze aantrekkelijkheid, macht of controle.
Seks met bouwvakkers of seks onder water, je partner vastbinden of gedomineerd worden: seksuele fantasieën van vrouwen
De Suddeutsche Zeitung
liet 4 vrouwen
aan het woord.
Vier vrouwen, vier verhalen:
- Kiki (26) droomt van een ‘bad guy’ die haar volledig domineert. In haar fantasie gaat het om kracht en overgave, iets wat in haar dagelijks leven misschien juist lastig is door verantwoordelijkheden. Volgens psycholoog Eck weerspiegelt dit de wens om soms de controle los te laten en puur te genieten, zonder oordeel.
- Karen (40) fantaseert over anale penetratie van haar partner — een taboedoorbrekend onderwerp waar ze in werkelijkheid niet makkelijk over praat. In haar droom controleert en vertrouwt ze vol overgave. De inspiratie? Een negatieve jeugdervaring, maar in haar fantasie wordt het iets positiefs, intiems en gelijkwaardigs. Soms helpt delen van zo’n fantasie om contact en vertrouwen met een partner te verdiepen.
- Lola (28) trekt in gedachten bouwvakkers haar appartement in. Hier neemt zij de regie, volledig gericht op haar eigen behoefte, zonder zich te hoeven schamen of verantwoorden. In het echte leven kost overgave haar moeite, deels door negatieve ervaringen uit het verleden. De fantasie is een veilige plek waarin ze haar verlangens niet hoeft uit te leggen, een plek waar schaamte niet bestaat.
- Alice (27) leeft met een lichamelijke beperking en droomt van seks in het water. In het zwembad voelt haar lichaam licht, vrij van restricties. Die droom geeft haar zelfvertrouwen en vergroot haar acceptatie van haar eigen lichaam. In fantasie vervagen grenzen, wordt beperking kracht en afkomstig vertrouwen.
Wat deze verhalen gemeen hebben
, is dat de grens tussen fantasie en verlangen duidelijk wordt getrokken. Waar fantasieën volledig vrij zijn en alles mag, vragen daadwerkelijke verlangens in de praktijk om communicatie, instemming en rekening houden met de realiteit en anderen. Fantasieën hoeven bovendien niet altijd waarheid te worden — ze zijn een voertaal voor verlangen, spel en persoonlijke groei, schrijft SZ
Nederlandstalig wetenschappelijk artikel over seksuele fantasieën van vrouwen: Ellen Laan, Tijdschrift voor Seksuologie