Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

Er zijn nog genoeg kwesties die 'Den Haag' voorlopig niet gaat oplossen. Dan was er altijd Johan Remkes (74) die zonder poespas dingen bij naam noemde, zodat we weer even vooruit konden.

Zo had hij op de stoel van Schoof kunnen zitten. Op 'enig moment' is Remkes gebeld met de vraag of hij premier wil worden, vertelt hij aan het AD. Niet door de VVD, benadrukt hij. "Ik weet natuurlijk niet of dat telefoontje tot een succesvolle afronding had geleid. Maar ik hoefde daar ook niet over na te denken." Heel precies zegt hij: "De politieke ...euh ... achterliggende lading ... euh ... stond mij ... euh ... intuïtief niet aan."

Hij is gevraagd voor men uitkwam bij Schoof

Maar niet meer. De Groningse reus is niet geveld, maar het scheelt niet veel, vertellen hij en zijn vrouw aan het AD

Precies een jaar geleden ging het mis. Zijn vrouw Nicolette (58) komt thuis van een weekendje weg met vriendinnen en treft haar man met hoge koorts aan, scheef hangend in een stoel.

Op een dag valt Remkes zó vaak weg en eet hij zó weinig dat zijn vrouw denkt dat ze hem kwijt gaat raken. Nicolette: "Godzijdank kregen de huisarts en ik Johan na anderhalve week zo ver om toch een bezoekje te brengen aan de neuroloog."

Een week van onderzoeken volgt. En dan blijkt op vrijdagmiddag haar vermoeden te kloppen: er is inderdaad iets mis met zijn hersenen. Het zou een hersenontsteking kunnen zijn, een auto-immuunziekte of misschien wel een hersentumor.

Op maandag mag hij terugkomen voor verder onderzoek. Dan blijkt dat hij een hersenontsteking heeft. Een verpletterende boodschap, maar toch ook 'een kleine opluchting'. Johan: "Dan weet je in ieder geval wat de risico's zijn." Maar het betekent ook: zo goed als het einde van zijn carrière.

Het is een vrij zeldzame en ernstige ziekte, vertelt hij. "De artsen zeiden dat mensen na zo'n hersenontsteking regelmatig in een verzorgingshuis terechtkomen, om daar te sterven."

Dat leek hem overdreven. Hij kan niet alles meer, is soms woorden vergeten, maar vindt het leven nog de moeite waard. Maar onze problemen moeten de zelf oplossen