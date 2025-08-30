Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

Duitsers komen met tienduizenden tegelijk de grens over om in ons land te gaan vissen . De regelgeving is in Nederland een stuk soepeler, waardoor het aantal Duitse leden van visverenigingen in de afgelopen zes jaar is verdubbeld. Er zijn nu zo'n 100.000 Duitsers met een Nederlandse vispas die hier regelmatig naar hun dobber zitten te staren.

“Ja, ik vind het heel gezellig. Het is relaxter dan bij ons in Duitsland ”, zegt visser Peter tegen RTL Nieuws . “We zijn een grote vereniging van meer dan 3000 leden, en daarvan komen zeker 1000 uit Duitsland”, aldus Henny Wiegerinck van WHV De Karper uit Winterswijk.

In Duitsland staat vissen gelijk aan jagen, waardoor de regels strenger zijn. “De vissen moeten in Duitsland meteen gedood worden na het vangen, dat willen we niet”, vertelt de Duitse visser die net als zijn Nederlandse collega-hobbyisten de vis terug wil gooien, nadat hij de haak uit de vissenwang heeft getrokken. “Daarnaast is het een voordeel dat we met de Nederlandse vispas in veel wateren mogen vissen in Nederland. In Duitsland mag dat maar in één water, bij één bepaalde vereniging. Je moet elke keer een nieuwe kaart aanschaffen.”

Bekijk hieronder het item van RTL Nieuws.