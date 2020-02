NOC*NSF op de hoogte van plan om Spelen naar Nederland te halen

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF weet dat verschillende oud-atleten samen met het bedrijfsleven aan een plan werken om de Olympische Spelen in 2032 naar Nederland te halen.

"We weten dat er initiatieven zijn", reageert ze. "Die zullen er altijd zijn en dat vinden we fijn, want de droom om die Spelen in Nederland te organiseren is bij ons altijd levend. NOC*NSF geeft dan informatie over hoe het IOC uiteindelijk tot zijn keuze komt."

Van Zanen-Nieberg liet vorig jaar ook al weten dat de Olympische Spelen wat haar betreft nog steeds van harte welkom zijn in Nederland. Acht jaar geleden strandde een poging de Spelen voor het eerst sinds 1928 naar Nederland te halen in een vroeg stadium. Meerdere bronnen hebben aan het AD verklaard dat oud-atleten en het bedrijfsleven opnieuw op een plan broeden.

2032 eerste mogelijkheid

De tot dusver gevoerde gesprekken zouden nog oriënterend zijn, maar komen voort uit een breed gedeelde droom om voor het eerst sinds 1928 het belangrijkste mondiale sportevenement te organiseren. De eerstvolgende mogelijkheid is 2032, aangezien de zomeredities van 2024 (Parijs) en 2028 (Los Angeles) al zijn toegewezen. Normaal gesproken wordt de gastheer zeven jaar van tevoren gekozen.

Minder dan een half jaar voor de Olympische Spelen van Tokio wordt, zo zegt een betrokkene in het AD, bij diverse partijen 'de temperatuur gemeten’. "Het gaat niet om kunnen, maar om willen. We denken zeker te weten dat we het kunnen." Belangrijke voorwaarde voor een succesvol bid is voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een breed politiek en maatschappelijk draagvlak.