Jonge amazone en haar paard komen om bij dramatisch ongeluk

Een drama voor de paardensport: de getalenteerde amazone Katharine Morel en haar paard Kerry On zijn allebei overleden, nadat ze hard ten val kwamen.

Het ongeluk gebeurde in Florida. De 33-jarige Morel en haar volbloedmerrie van acht kwamen hard ten val en vlogen daarbij over de kop. Het paard overleed vrijwel meteen. De vrouw stierf later in het ziekenhuis.

“De amazone werd onmiddellijk na de val naar een lokaal ziekenhuis overgebracht, maar daar bezweek ze later aan haar verwondingen. Het paard liep fatale verwondingen op en overleed vrijwel meteen na het voorval. De Amerikaanse Eventing federatie, de wedstrijdorganisatie en de wedstrijdfunctionarissen betuigen hun diepste deelneming en medeleven met de familie en vrienden van Katharine Morel”, klinkt het in een statement.

“Vandaag hebben we niet enkel een uitzonderlijke atlete verloren, maar ook een uitzonderlijk persoon”, zei directeur James Hood van de Canadese paardrij-federatie. Morel maakte kans op deelname aan de Olympische Spelen. “We hadden Katharine net op onze radar. Ze ontwikkelde zich heel snel”, aldus Hood.