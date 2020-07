Wereldkampioen snowboarden verdronken

De tweevoudig wereldkampioen snowboarden, Alex Pullin, is op 32-jarige leeftijd overleden tijdens het harpoenvissen. Dat melden Australische media.

De Australiër, een ervaren duiker, was gaan freediven aan de Goldcoast om met een harpoen vissen te vangen. Een andere duiker vond zijn lichaam. Na 45 minuten reanimeren kon alleen de dood worden vastgesteld.

Pullin deed drie keer mee aan de Olympische Spelen en was in 2014 in Sotsji vlaggendrager voor de Australische ploeg. Hij is tweevoudig wereldkampioen boardercross.