Het gaat wonderbaarlijk goed met wielrenner Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen, de wielrenner die tijdens de Ronde van Polen zwaar ten val kwam, is op weg naar Nederland. De arts van zijn ploeg Deceuninck-Quickstep, Yvan Vanmol, spreekt vandaag tegen Sporza van een wonder.

Vanmol begeleidt de renner die in het universitair ziekenhuis van Leiden zal revalideren. Hij vertelt dat Jakobsen mobiel is en dat zijn luchtwegen niet verbrijzeld zijn, zoals eerder werd gezegd. “Dat klopt totaal niet,” vertelt Vanmol. “De luchtwegen zijn meteen na de val wel geïntubeerd, maar die zijn niet verbrijzeld. Praten lukt momenteel nog niet, maar Fabio verstaat en begrijpt alles. Hij communiceert nu via het scherm van zijn telefoon.”

Jakobsen leek eerst voor zijn leven te moeten vrezen, maar herstelde na een vijf uur durende operatie wonderwel. “Als je nu ziet dat Fabio opnieuw mobiel is, dat hij opnieuw kan staan, dat hij geen breuken heeft aan zijn onderste ledematen, ja: dan mag je gerust spreken van een mirakel,” aldus Vanmol. Hij heeft wel enkele breuken in zijn kaak en is zijn gebit kwijt, maar dat zou te verhelpen zijn.