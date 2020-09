Dumoulin geeft hoop op eigen Tourzege op

Wielrenner Tom Dumoulin heeft de hoop opgegeven dat hij dit jaar de Tour de France kan winnen. De 29-jarige Limburger verloor veel tijd in de eerste rit door de Pyreneeën. "We zijn hier om de Tour te winnen, in eerste instantie met Primoz of met mij. Ik voelde vandaag: het gaat gewoon niet meer lukken", zei Dumoulin in het hotel van zijn ploeg Jumbo-Visma.

De Giro-winnaar van 2017 was na de finish in Loudenvielle al snel verdwenen, teleurgesteld over het verloop van de achtste etappe. Dumoulin moest op de slotklim, de Col de Peyresourde, zijn concurrenten laten gaan. Hij kwam als dertigste over de streep, ruim 2 minuten na de andere klassementsrenners. "Ik ben nu weggevallen uit het klassement, maar gelukkig staan we er met Primoz nog steeds supergoed voor", aldus Dumoulin. "We zijn van start gegaan met het algemene doel om te proberen de Tour te winnen. Primoz heeft daar nu gewoon nog steeds heel goede kaarten voor. We gaan daar vol voor."