Mensen die veel sporten zijn luier en drinken meer alcohol

Bijna niemand gaat sporten voor de lol blijkt uit onderzoek. We doen het voor de gezondheid, voor een betere conditie of om er goed uit te zien. Maar wie sport, wordt ook lui en drinkt meer alcohol.

Conditie

We sporten steeds meer vanwege het effect, schrijft de Volkskrant. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder mensen tussen de 18 en 79 jaar zowel in 2011 als in 2018. De belangrijkste redenen om te sporten waren in 2018 ‘lichaamsbeweging, gezondheid’, ‘opbouw conditie, kracht, lenigheid’, ‘lekker buiten zijn’, en ‘afslanken, uiterlijk’. Deze motieven werden allemaal vaker genoemd dan in 2011, terwijl ‘leuke activiteit, plezier’, ‘uitlaatklep dagelijks leven, ontspanning’ en ‘gezelligheid, sociale contacten’ juist minder vaak werden genoemd.

Maar mensen die veel sporten zijn niet alleen maar gezond bezig. Zo drinken ze bijvoorbeeld substantieel meer alcohol dan mensen die niet of nauwelijks sporten, ontdekte onderzoeker Remko van den Dool van het Mulier Instituut. Dat geldt voor alle leeftijd en nog het meest voor mensen die zich gezond vóélen.

Ook worden mensen die veel sporten luier. Dat komt volgens hoogleraar neuro-endocrinologie Anton Scheurink doordat de hersenen nu eenmaal zo zijn geprogrammeerd dat perioden van beweging worden gecompenseerd door de behoefte aan inactiviteit.

Zitten

Het gevolg: sporters werken zich drie keer per week in het zweet, maar zitten de rest van de tijd op een bureaustoel of bank. “Urenlang zitten is zeer schadelijk, al sport je meerdere keren in de week”, zegt Dick Thijssen, hoogleraar cardiovasculaire fysiologie. De kans om voortijdig te sterven neemt met 10 tot 27 procent toe bij mensen die meer dan acht uur per dag zitten vergeleken met mensen die maar vier uur zitten.

Wandel je elke dag een half uur stevig door, zit je niet langer dan twee uur achter elkaar en beweeg je elk half uur even twee minuutjes, dan ben je net zo gezond als iemand die twee keer in de week heel hard sport, maar de rest van de tijd zit.

Gek genoeg zijn de landen waar het meest wordt gesport, dezelfde landen als waar het meest wordt gezeten. Nederland gaat aan kop: we zitten gemiddeld 9,5 uur per dag, maar sporten wel fanatiek. Dat komt natuurlijk omdat we denken het zitten te compenseren met sporten, maar dat blijkt dus niet zo te werken.

Zo houden we er onlogische ideeën op na als het gaat om onze gezondheid. “Het rare van dat begrip gezondheid is dat het erg op godsdienst lijkt”, zegt Midas Dekkers dan ook. “Het doel dat je nastreeft, is net zoiets als vroeger het eeuwige leven nastreven. Hardlopers denken van de dood te kunnen wegrennen, maar het leven is niets anders dan 75 jaar lang tegenstribbelen en toch doodgaan.”