Deense ploegarts: ‘Eriksen ademde maar plots veranderde dat’

De Deense ploegarts Martin Boesen vertelt dat Christian Eriksen (29) in eerste instantie nog ademde toen hij hem ineengezakt aantrof op het veld.

"Het was duidelijk dat hij buiten bewustzijn was. Toen ik in het veld kwam, lag hij op zijn zij. Hij ademde en ik voelde zijn hartslag, maar plotseling veranderde dat. Vanaf dat moment zijn we begonnen met reanimeren", aldus Boesen.

"De hulp kwam erg snel en het medische team en met de rest van de staf deden we wat we moesten doen. Het lukte om Christian weer terug te krijgen. We hebben gesproken voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht."

Inmiddels heeft Eriksen aan zijn ploeggenoten van Inter laten weten dat het goed met hem gaat en gezegd dat hij snel zal terugkeren.