Medaillerecord voor Team NL: tiende in klassement

De Nederlandse olympische ploeg heeft op dag 5 na de olympische openingsceremonie een reuzensprong in het medailleklassement gemaakt. TeamNL steeg dankzij een wonderbaarlijke woensdag van de 31e naar de 10e plek in het dagelijkse overzicht. Oranje verzamelde na een aantal matige dagen ineens acht plakken: twee keer goud, drie keer zilver en drie keer brons.

Nederland verbeterde met die rijke oogst het eigen aloude dagrecord op de Olympische Spelen. Volgens databureau Gracenote won Nederland op 11 augustus 1928 in Amsterdam een toenmalig recordaantal van zeven medailles op de Spelen. Op die dag pakte Oranje vier keer goud, één keer zilver en twee keer brons. Dankzij het brons van judoka Sanne van Dijke, die woensdag voor het laatste Nederlandse dagsucces zorgde, ging TeamNL daar in Tokio overheen.

Nederland staat nu in de medaillespiegel op twee keer goud, zes keer zilver en drie keer brons. Die score van elf plakken is goed voor de achtste plek in de stand van het totaal aantal medailles.

Japan heeft nog altijd de leiding in het belangrijkste medailleklassement, waarin het aantal gouden plakken het zwaarste weegt. Het gastland staat nu op dertien keer goud, vier keer zilver en vijf keer brons. China (12-6-9) staat op de tweede plek, gevolgd door Verenigde Staten (11-11-9), Rusland (7-10-6) en Australië (6-1-9).