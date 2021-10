Zlatan wordt vandaag 40. Een kunstwerk is jarig

Zijn mooiste cadeau kreeg hij woensdag al: hij werd geselecteerd voor het Zweedse nationale elftal. Hij moet de Zweden naar het WK brengen. Niet als trainer, niet als mascotte. Als speler.

Een auto zou een passend cadeau zijn. Hij geeft zichzelf regelmatig bijzondere auto's cadeau. Toen hem eens werd gevraagd wat hij zijn vrouw voor haar verjaardag ging geven, antwoordde hij: "Een cadeau? Hoezo? Ze heeft Zlatan toch al."

Hij is volgens Welt am Sonntag de beroemdste opschepper in het wereldvoetbal. Zijn uitspraken maken hem tot een bijna artistieke figuur.

Op zijn veertigste is hij er nog steeds. Dat lijkt in eerste instantie ook een contradictie: Rocksterren hebben een kortere levensverwachting, en hoewel hij dit seizoen door een blessure maar een half uur kon spelen - maakte hij voor AC Milan wel een belangrijk doelpunt.

Zlatan ontkent niet dat er nog andere goede voetballers zijn, zoals Ronaldo.

"Diep van binnen beschouw ik mezelf als de beste."

Toen zijn toenmalige club Barcelona Messie wilden kopen vond Zlatan dat overbodig. "We hebben die filosoof niet nodig", zei Ibrahimovic tegen de clubvoorzitter, "die dwerg. En ik ben voldoende."

Toen hij bij Paris SGM vergeleek hij zich met de Eiffeltoren. Na Barcelona kwam hij bij AC Milan. Anderhalf jaar na zijn terugkeer spelen de Milanezen voor het eerst in acht jaar de Champions League en staan ongeslagen op de tweede plaats. Niemand betwist het enorme aandeel van Ibrahimovic in deze renaissance.

Dus wat zegt 40. We feliciteren het fenomeen van harte.