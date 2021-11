Hoeveel lichaamsbeweging heb je nu echt nodig?

Lichaamsbeweging is gezond, zoveel is duidelijk. Maar hoelang moet je bewegen en hoe intensief? Cardioloog Yves Van Belle zet de onderzoeksresultaten op een rij.

Eerst de gezondheidsvoordelen: Regelmatige lichaamsbeweging beschermt tegen hartaanvallen, hoge bloeddruk, herseninfarcten, suikerziekte, zwaarlijvigheid, osteoporose, depressie, dementie en verschillende types kanker, schrijft Running.be.

Hoe meer je sport, hoe gezonder het is, maar het voordeel neemt wel af. Het overlijdensrisico lijkt fors te dalen tot 2000 à 3000 kcal per week die je met lichaamsbeweging verbrandt. Dat komt ongeveer overeen met dagelijks 10.000 stappen wandelen of joggen, klinkt het.

Wat je doet, maakt niet heel veel uit, zolang het maar 'enigszins belastend' is. De ideale verhouding is 80 procent rustige en 20 procent intensieve training. Het belangrijkste is dat je blijft bewegen. Als je enkele weken niets doet, gaat je conditie meteen achteruit.

Het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) luidt dan ook: 150 tot 300 minuten matige inspanning per week óf 75 tot 150 minuten intensieve sport.