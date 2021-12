Jumbo-Visma heeft geheim supersnel schaatspak

De schaatsers van topteam Jumbo-Visma hebben in het diepste geheim gewerkt aan de ontwikkeling van een baanbrekend wedstrijdpak op weg naar de Winterspelen van Peking.Het pak moet gaan zorgen voor snellere rondetijden. Komende maandag, tijdens een trainingswedstrijd in Thialf, worden de nieuwe kledingstukken nog één keer getest voordat volgende week zondag het cruciale olympisch kwalificatietoernooi begint.

Dat meldt De Telegraaf.

Coach Jac Orie is overtuigd dat het pak ’significante tijdswinst’ op gaat leveren. De afgestudeerd bewegingswetenschapper vertelt: „Het is lastig om er een winstpercentage aan te koppelen, maar ik zeg altijd: voor elke halve procent progressie moet je op dit niveau echt héél stevig trainen. En daar zijn dan ook nog risico’s aan verbonden, zoals het oplopen van blessures. Als je ervoor kan zorgen dat je wat winst kan pakken dankzij beter materiaal, hoef je daar als sporter nauwelijks extra werk voor te leveren. Elk beetje voordeel is daarbij erg mooi meegenomen. Dat kan in een grote wedstrijd net dat cruciale verschil maken. Zeker op de sprintafstanden zijn duizendsten van een seconde vaak al bepalend.”