Twitter over vertrek Overmars: ‘Als je bericht leest, zou je bijna medelijden krijgen’

Vannacht werd bekend dat Marc Overmars, de grote held van Ajax, moet vertrekken als directeur voetbalzaken vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag.

#Overmars is al de hele ochtend trending op Twitter. Er zijn veel reacties in de categorie 'Je mag ook niks meer tegenwoordig'. En daar reageren anderen dan weer scherp op. Ook menen veel mensen dat Overmars voorzichtiger wordt behandeld dan de mannen die in de zedenzaak rond The Voice moesten opstappen.

Jaspertje doet zijn best om de domste tweet van de dag te produceren… 🤡 #overmars #waarginghetmisinzijnopvoeding https://t.co/R0Z9JQv5T7 — detoekomst (@dejeugdheeftde1) February 7, 2022

Voor degenen die dit bagatalliseren met 'je mag ook niks meer tegenwoordig': "Het gedurende een langere periode versturen van grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega’s" is echt wat anders dan een keer appen 'wat zie je er leuk uit' #overmars #ajax #drama — Roy Jadi (@JariRJ) February 7, 2022

Ik weet niet wat erger is. #overmars die ook weer goor heeft lopen te doen, of de massa aan domme reacties van mannen als ‘ wat mag je tegenwoordig nog wel’. Blijkbaar als we geen grensoverschrijdend gedrag willen blijft er niks meer over voor mannen om te doen of zo? — Yvette (@Yvetteee_) February 7, 2022

Wauw! Nog ff en Advocaat wordt ook beschuldigd van het versturen van Dickpics… #wtf #overmars pic.twitter.com/LWakxesdDb — Celine (@11celine) February 6, 2022

Marc Overmars heeft een paar foute berichten gestuurd. Excuses aanbieden en doorgaan. Die bloeddorstige harige feministen die elke man willen cancelen om het minste geringste komen mijn neusgaten uit. #overmars — Fatma Gül 🇳🇱 (@LLulkoek) February 6, 2022

Je hebt een schitterende vrouw en kinderen thuis, werkt bij een van de meest prestigieuze voetbalclubs van Europa en de wereld ligt aan je voeten.. hoe kan je dan zo je eigen glazen ingooien? Wat bezielt je? Voel je je dan echt zo machtig en onschendbaar? Gadverdamme.. #overmars — Jordy Stobbe (@jordystobbe_) February 6, 2022

Het “je mag dadelijk niets meer tegen een vrouw zeggen,” tot het verdedigen van Overmars en zelfs “vrouwen horen niet bij een voetbalclub te werken,” is begonnen hoor.



Alsof #Overmars zomaar vanwege een paar appjes opstapt, ook. — Daniël Zevenbergen (@DZevenbergen) February 7, 2022

Vrouwen aan mannen: hoi wij willen graag niet verkracht worden, aangerand, onjuist bejegend of ongevraagde dickpics/ appjes krijgen. Reactie mannen: WaT MoGeN We DaN nOg Wel #gooijezelfwegaub #overmars — Yvette (@Yvetteee_) February 7, 2022

Bizar: dit bewust op zondagavond om 23.30 uur naar buiten brengen om zo min mogelijk media-aandacht te krijgen, terwijl iedereen daardoor weet: hier is veel meer aan de hand dan een paar appjes #Ajax #Overmars — Nick Dijkman (@nickdijkman8) February 6, 2022

#alib, #jeroenrietbergen en #marco werden meteen aan de hoogste boom opgehangen.

Maar nu het om de club Ajax gaat, valt het allemaal wel mee en overdrijven we.#Grensoverschrijdendgedrag is nooit goed. Stop met goedpraten. #overmars — Anne (@Annemeja) February 7, 2022

#Overmars bij Ajax weg door grensoverschrijdende appjes en de gemiddelde ajax fan vindt het vooral heel erg voor Overmars. Je had ze moeten horen over fam. De Mol. — Henrieke (@henrieke99) February 7, 2022

Hoe breng je het nieuws over het ontslag van de directeur van Ajax wegens langdurig grensoverschrijdend gedrag?@NUnl doet het zo: “Overmars groeide uit tot architect van Ajax-succes”.#overmars pic.twitter.com/nGuFYsftet — Frans Reichardt (@FransReichardt) February 7, 2022

Jammer dat Ajax meer aandacht besteed aan de verdiensten van #overmars en de spijt die hij heeft, dan aan hoe de ontvangers van zijn berichtjes zich hebben gevoeld.

De reactie is in basis niet veel anders dan die van John de Mol. Triest — Evert (@Evert88120824) February 7, 2022