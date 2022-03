Djokovic mag ook Amerika niet in en mist belangrijke toernooien van Indian Wells en Miami

Novak Djokovic doet dit jaar wederom niet mee aan de prestigieuze Amerikaanse tennistoernooien in Indian Wells en Miami. De ongevaccineerde Serviër liet via zijn eigen Twitter-kanaal weten dat hij niet naar de Verenigde Staten kan vliegen in verband met zijn vaccinweigering.

Hij liep in januari van dit jaar tegen dezelfde problemen aan in Melbourne bij de Australian Open. Daar ontspon zich een ware juridische en politieke soap voordat hij uiteindelijk het land uit werd gezet.

Djokovic werd dinsdag gewoon ingeloot in het schema voor Indian Wells, maar de voormalig nummer één van de wereld zag de bui al hangen: "Ik wist dat het onwaarschijnlijk was dat ik zou kunnen afreizen. De CDC heeft gezegd dat de huidige regels niet zullen veranderen, dus ik zal niet spelen in de VS", twittert Djokovic.

Om de VS als buitenlander in te mogen vliegen, moet je een bewijs van volledige vaccinatie en een negatief testresultaat kunnen overleggen.

Wanneer je de Amerikaanse grens via land oversteekt, gelden deze regels niet. Er gingen geruchten dat Djokovic met de auto vanuit Mexico naar Californië zou rijden, om zo alsnog mee te kunnen spelen aan de 'vijfde grand slam' in Indian Wells. Maar dit is blijkbaar geen optie voor hem.

'Djoko' heeft in een BBC-interview aangegeven niet geassocieerd te willen worden met de antivaxbeweging. Wel hecht hij veel waarde aan het recht om zelf te mogen kiezen voor de inenting. Dit heeft gevolgen voor de toernooien die hij wel en niet mag spelen. "Dat is de prijs die ik bereid ben te betalen", aldus de proftennisser.

Djokovic heeft de nummer-1-positie af moeten staan aan de Rus Medvedev. Ook moest hij lijdzaam toezien hoe Nadal met zijn 21ste grandslamtitel een episch record neerzette in Melbourne.

Maar er gloort licht aan de horizon voor de Serviër. De coronamaatregelen worden in veel landen afgebouwd. Volgende week schaft de Franse regering in bijna alle sectoren de vaccinatiepas af. Er is een goede kans dat Djokovic in de lente weer op het gemalen baksteen van Roland Garros te bewonderen zal zijn.