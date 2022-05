Spelers moeten rennen voor hun leven: voetbalrellen in vele landen dit weekend

De prijzen van volkssport nummer één zijn weer verdeeld. Reden voor veel 'supporters' om het veld te bestormen, spelers, fans en politie aan te vallen en de boel kort en klein te slaan. Op veel plekken in Europa ging het helemaal mis. Hier een overzicht van de chaos van afgelopen weekend.

Het verschil tussen winst en verlies, euforie en verdriet of woede is soms klein. Als het kwartje de verkeerde kant opvalt, verandert een deel van de fans in agressieve vandalen en bestormen ze het veld. Spelers moeten rennen voor hun leven. Ook buiten het stadion breken rellen uit en raken hooligans slaags met politie.

In Engeland zijn de laatste weken veel veldbestormingen geweest. Idioten rennen zwaar onder invloed over het veld en vallen de tegenstander aan. Hier wordt voetballer Billy Sharp vol in het gezicht geraakt met een kopstoot:

Hope Billy Sharp is alright. When slowed down you can see how bad it is. Head on head contact. Ban for Life and a prison sentence at the least… #twitterblades #sufc pic.twitter.com/JV2uDLNYuZ