Oekraïne mag blijven dromen van deelname aan WK

Het was een beetje Schotland tegen de hele wereld. In Schotland hoopten de mensen dat Schotland door winst tegen Oekraïne kans zou houden aan het WK-voetbal in Qatar mee te doen. De rest van de wereld gunde het Oekraïne.

De rest van de wereld won met 3-1. Bijna zonder voorbereiding waren de Oekraïners toch echt beter dan de Schotten. De laatste horde is de play-off finale in Cardiff tegen gastland Wales op zondag.

Voor de Oekraïners was het duel in de halve finale veel meer dan alleen een voetbalwedstrijd. Hij sprak met veel mensen van over de hele wereld, zei Oleg Zinchenko van Manchester City met tranen: "Ze hebben allemaal de droom dat de oorlog zal eindigen." De ploeg heeft ook een droom: "We willen bij het WK zijn. Dat gevoel willen we de Oekraïners geven, want dat hebben ze op dit moment nodig."