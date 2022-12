WK-innovatie: de voetballen liggen voor de wedstrijd aan de USB-lader

De bal waar de spelers op het WK in Qatar mee spelen, bevat een sensor waarmee de locatie erg nauwkeurig te volgen is. In combinatie met cameratechnologie kan het scheidsrechtersteam mogelijke buitenspelsituaties tijdens de wedstrijd nog beter inschatten.

De sensor weegt zo'n 14 gram, zit middenin de bal en loopt op een kleine batterij, die zo'n zes uur meegaat bij actief gebruik. Als de bal over de zijlijn of achterlijn vliegt, en een andere bal wordt gebruikt om verder te spelen, voelt het bijbehorende IT-systeem dit feilloos aan.

Hier zie je de verschillende wedstrijdballen voor de wedstrijd aan de oplader:

Fun Fact: The World Cup introduced a new ball this year with a sensor that collects spatial positioning data in real-time to make offside reviews more accurate.



