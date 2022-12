Van Gaal vol vertrouwen richting kwartfinale tegen Argentinië: ‘De sfeer is ongelooflijk goed’

Bondscoach Louis van Gaal denkt dat het Nederlands elftal het gevaar-Messi, net als op het WK in 2014, gaat neutraliseren. Helaas verloor Oranje toen na penalty's. Gaat de wedstrijd komende vrijdag onze kant op vallen?

De internationals hadden gister een vrije dag, en zijn gezamenlijk naar de spa gegaan. Ook maakten ze een boottochtje langs de kust van Doha. Memphis Depay, Virgil van Dijk en Nathan Aké dobberen lekker relaxed rond met een peperduur jacht op de achtergrond:

Maar vanaf vandaag is het alle hens aan dek om perfect voorbereid aan de start van de kwartfinale tegen het Argentinië van Lionel Messi te verschijnen. Louis hamert zoals altijd op het belang van het team: “Wij hebben minder individuele kwaliteiten als sommige andere landen, maar ik geloof toch in het feit dat wij wereldkampioen kunnen worden. Dat heeft te maken met het team en de teamspirit en het feit, dat wij nu al drie weken onderweg zijn en dat de sfeer nog steeds fantastisch is. Dat wij allemaal plezier hebben. De sfeer is ongelofelijk goed. Dat is knap, dat is geweldig”, zegt hij tegen de Telegraaf.

“Ik geloof in teams. Ik geloof niet in individuele spelers. Ik hoop dat we dat kunnen bewijzen. Maar wij spelen natuurlijk wel tegen teams die veel individuele kwaliteit hebben en individuele kwaliteit kan altijd een wedstrijd beslissen. Dat soort spelers hebben al die toplanden. Natuurlijk is Messi de belangrijkste speler van hen, de meest creatieve. Dat zijn altijd de belangrijkste spelers”, aldus Van Gaal.

Acht jaar geleden op het WK in Brazilië lukte het om Messi te neutraliseren, maar delfde Oranje na penalty's alsnog het onderspit. “Hij heeft geen bal geraakt toen. Volgens mij waren wij de betere partij. Maar wij verloren uiteindelijk na penalty’s. Ik kan het niet meer staven met feiten, maar zo is mijn herinnering. Ik heb gewisseld om te winnen in reguliere tijd. Dat is helaas niet gelukt. Achteraf was het misschien een domme beslissing.”