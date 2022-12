56 miljoen likes: Lionel Messi verslaat ‘het ei’ en zet Instagram-record op zijn naam

De Ei-soldaten hebben bijna vier jaar lang het Instagram-record in hun bezit gehad, maar zijn vandaag verslagen door Lionel Messi. De Argentijnse profvoetballer heeft meer dan 56 miljoen likes gekregen voor zijn foto met de wereldbeker.

Het 'world record egg' kwam opzetten als tegenreactie op de faam van beroemdheden als 'The Kardashians'. Het kippenei werd een regelrechte hype en versloeg het toenmalige record van Kylie Jenner (18 miljoen likes) met gemak.

Zie het ei stralen. Hij en zijn 'Egg-army' zullen het vanaf nu met plek twee moeten doen, achter Lionel 'De Vlo' Messi:

De Greatest Of All Time poseert euforisch met de wereldbeker na de gewonnen WK-finale in het Lusail Stadium. “Campiones del Mundo!!!!”, schreef de wereldkampioen erbij: