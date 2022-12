Rafael Nadal piept en kraakt, maar staat na 900 weken nog steeds in mondiale top 10

Op 25 april 2005 staat de 18-jarige Rafael Nadal voor het eerst in de ATP-top 10. Hij is er niet meer uit weg te slaan en gaat komende week, ondanks een waslijst aan blessures, zijn 901ste aaneensluitende week in. Hoe lang blijft de gravelkoning nog meedraaien in de wereldtop?

Hij speelde in 2022 door blessures en de geboorte van zijn zoon een stuk minder dan andere jaren. Net als Roger Federer en André Agassi in zijn nadagen kiest Nadal zijn toernooien en piekmomenten nu zorgvuldiger uit. Hij speelde 47 wedstrijden, waarvan hij er 39 won. Hij won vier toernooien, waaronder de Australian Open en Roland Garros. Hij werd de eerste man die 21 Grand Slams op zijn naam heeft staan, door de finale in Melbourne na 5,5 uur te winnen van Andrei Medvedev.

“De eindbalans is zonder meer fantastisch en emotioneel, de pijn van de blessures en de moeilijke momenten worden verzacht door mijn grandslamtitels. Maar ik heb toch wel veel afgezien, die realiteit valt niet te ontkennen”, zegt Nadal tegen oud-tennisser en journalist Filip Dewulf van HLN.

Over het afscheid van zijn 'compadre' Roger Federer in september zegt hij: “Dat was een emotionele en trieste dag voor mij. Het was een moeilijk moment en ik zeg dat niet alleen als rivaal of als vriend maar ook als tennisliefhebber. Dat gevoel overheerste ook bij het afscheid van de basketballer Pau Gasol of Zinedine Zidane en dat gaat ook gebeuren met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Het zijn mensen met wie je bent opgegroeid, die je op tv hebt zien spelen, het is bijna als familie.”

Hoe lang gaat hij nog door? Is er een kans dat hij de 1000 weken in de top 10 van de ATP-ranglijst gaat volmaken? “Ik heb nog niet veel nagedacht over mijn pensioen, omdat de zaken nu eenmaal snel kunnen veranderen. Ik zou mijn afscheid wel graag óp de baan doen.” Of Parijs 2024 het einddoel is? “Ik weet het niet”, zegt Nadal. “Als je over je pensioen begint na te denken dan kom je in een bepaalde dynamiek terecht. En daar ben ik nog niet klaar voor.”

De 14-voudig Roland Garros-winnaar vertrekt direct na kerst naar Australië en verdedigt in januari gewoon weer zijn Australian Open-titel. De Spanjaard is, hoewel zijn lichaam piept en kraakt, nog steeds hongerig naar nieuwe titels en het breken van records.