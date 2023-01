Bizar: Kameroense voetbalbond zet 21 spelers uit jeugdselectie na falen leeftijdstest

Oud-profvoetballer en FECAFOOT-voorzitter Samuel Eto'o is flink met de bezem door de Kameroense Onder-17-selectie gegaan. Uit medisch onderzoek bleek dat 21 van de 30 spelers niet zo jong waren als op hun ID-kaart geprint staat.

De jongens waren geselecteerd voor de kwalificatiereeks van de Onder-17 Afrika Cup, maar zijn per direct naar huis gestuurd. In Kameroen wordt, net als in veel andere Afrikaanse landen, al jaren op grote schaal fraude gepleegd met leeftijden en persoonsgegevens.

“FECAFOOT dringt erop aan dat iedereen, en in het bijzonder leerkrachten en trainers, de leeftijdscategorieën respecteren”, aldus een persbericht van de Kameroense voetbalbond. “Deze actie is het resultaat van het nieuwe beleid dat FECAFOOT-president Samuel Eto'o heeft ingesteld, om de fraude met persoonsgegevens, die het imago van het Kameroense voetbal heeft aangetast, een halt toe te roepen.”

De voetbalbond kwam de grootschalige fraude op het spoor na speciale medische testen, waaronder een MRI-scan van de polsen, waarbij een schatting gemaakt kon worden van de botleeftijd van de selectiespelers.