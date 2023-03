Jan Smit vindt Volendammers verschrikkelijk volk

,,Dit dorp is ook vergiftigd door jaloezie, domheid, ophitsing en rancune”, zei hij. ,,Ze verspreiden leugens en steken lachend een dolk in een rug."

De bekendste inwoner van Volendam, Jan Smit, is genadeloos over zijn dorp en het achterbakse gedrag van (een deel) van zijn inwoners. Hij sprak als voorzitter van voetbalclub Volendam met supporters. De club wordt geteisterd door een burgeroorlog. De oude rotten van de club zitten in de Raad van Commissarissen, die bedoeld is om toezicht te houden op de dagelijkse leiding. Maar in de praktijk willen ze de baas spelen en maken ze Smit en trainer Jonk het leven onmogelijk.

Volendam promoveerde vorig seizoen na dertien jaar met trainer Wim Jonk naar de Eredivisie en is nu de trotse nummer 14 van Nederland. Maar toch is er kritiek op Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur voetbalontwikkeling Ruben Jongkind, die zich samen met enkele vertrouwelingen Team Jonk noemen. Ze zouden de club overnemen, te veel geld uitgeven en de jeugdopleiding onvoldoende laten functioneren.