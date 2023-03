FIFA-baas Infantino doet zielig op persconferentie: ‘Journalisten zijn zo gemeen tegen mij en over Qatar’

Gianni Infantino (52) voerde wederom een merkwaardige monoloog op tijdens een persconferentie van de wereldvoetbalbond. De Zwitserse voorzitter, die afgelopen week voor vier jaar is herkozen, liep leeg over de in zijn ogen onterechte kritiek op hem en de FIFA.

Aan de vooravond van het WK in Qatar wauwelde hij ook al een uur lang voor zich uit op de persconferentie zonder journalisten aan het woord te laten. “Ik had toen het gevoel dat ik het WK moest verdedigen. Nu heb ik het gevoel dat ik de FIFA moet verdedigen”, zegt Infantino in de Rwandese hoofdstad Kigali tegen een zaal vol journalisten.

“Ik heb een paar vragen voor jullie, want ik snap een paar dingen niet. Sommigen van jullie zijn zo gemeen. Waarom geven jullie altijd maar ruimte aan mensen die voor gratis publiciteit kritiek willen leveren op de FIFA of de FIFA-voorzitter? In mijn filosofie is het veel beter als jullie over voetbal schrijven in plaats van over voetbalbestuurders”, aldus de voetbalbobo.

Infantino heeft een heel eigen interpretatie van de werkelijkheid. Ondanks een waslijst aan bewezen FIFA-schandalen, vriendjespolitiek, corruptie en verkochte toernooien is hij zich van geen kwaad bewust. Het ligt volgens hem allemaal aan het leugenachtige journaille.

“Als jullie over de FIFA schrijven, gaat het alleen maar over geld. Maar het gaat bij de FIFA over voetbal. We hebben wel geld nodig om het voetbal wereldwijd te laten groeien. We werken bij de FIFA zo hard. We stelen niet, we profiteren nergens van. Iedere dollar wordt verantwoord. En dan al die persoonlijke aanvallen op mij. Je hoeft me niet te mogen of van me te houden. Natuurlijk mag je me bekritiseren. Maar blijf alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft een beetje bij de feiten”, roept Infantino, die recent nog de hoon van veel vrouwelijke voetballers over zich heen kreeg vanwege een lucratieve sponsordeal met het staatstoerismebureau van Saoedi-Arabië voor het komende vrouwen-WK in Australië en Nieuw-Zeeland.