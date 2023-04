Uitgefloten Messi op weg naar de uitgang bij Paris Saint-Germain

Het lijkt erop dat Lionel Messi niet lang meer in de Franse hoofdstad te bewonderen zal zijn. De 35-jarige Argentijn heeft een aflopend contract bij Paris Saint-Germain, wat volgens L'Équipe niet gaat worden verlengd. “Messi en PSG staan op het punt van scheiden”, kopt de Franse sportkrant.

De sterspeler wordt regelmatig uitgefloten door het thuispubliek; niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook bij de introductie van de spelers voorafgaand aan de thuiswedstrijden. Er klinkt veel gemor op de tribunes omdat Messi volgens de fans veel minder laat zien bij PSG dan bij de Argentijnse ploeg.

“Ik vind het moeilijk. Lionel Messi en Kylian Mbappé zijn spelers die vanuit het niets iets kunnen forceren en Leo probeert veel waardoor er automatisch ook wel eens iets mislukt”, zegt PSG-coach Christophe Galtier over de fluitconcerten. PSG werd recent door Bayern München uit de Champions League gekegeld en de laatste twee competitiewedstrijden werden verloren.

Ondertussen hengelt vicevoorzitter Rafael Yuste van FC Barcelona openlijk naar de gunsten van de wereldkampioen: “Het staat vast dat Messi van Barça en van de stad houdt, dus we hopen de juiste voorwaarden te vinden om het verhaal hier voort te zetten. Zijn verhaal bij deze club verdient een mooi einde en ik zou graag willen dat hij terugkomt. Het is iets waar we aan werken, maar het is niet alleen aan mij. Het hangt ook af van het geluk van Messi en of hij terug wil komen.”