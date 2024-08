3x3-basketballers dinsdag gehuldigd in Amsterdam

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers die begin deze maand olympisch kampioen werden, worden dinsdag gehuldigd in Amsterdam. De huldiging vindt plaats op het Westergasterrein in het Westerpark.

"In Westerliefde, bij de Gashouder, worden ze nog één keer in bijzijn van vrienden, familie, sponsoren en genodigden in het zonnetje gezet", aldus de Nederlandse basketbalbond.

Worthy de Jong, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Jan Driessen versloegen in Parijs gastland Frankrijk in de finale. De Jong maakte in de verlenging de beslissende tweepunter.

Na de gouden plak werden de 3x3-basketballers bedolven onder de aanvragen. Komend weekend doen ze mee aan het EK in Wenen.