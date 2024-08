Wielrenner Bittner klopt Van Aert in massasprint Vuelta

SEVILLA (ANP) - Wielrenner Pavel Bittner heeft de vijfde etappe van de Vuelta gewonnen. De 21-jarige Tsjech van Team DSM-Firmenich PostNL was in een spannende massasprint net iets sneller dan Wout van Aert, de Belg van de Nederlandse ploeg Visma - Lease a Bike. Een foto van de finish moest uitsluitsel bieden. De Australiër Kaden Groves kwam als derde over de meet.

Bittner won eerder deze maand twee etappes in de Ronde van Burgos. Hij profiteerde van een fout van Van Aert, die zijn sprint niet goed timede. De Sloveen Primoz Roglic blijft de leider van het algemeen klassement. "Ik wist dat ik in vorm was", jubelde Bittner aan de finish. "Maar Van Aert kloppen in een sprint had ik niet voor mogelijk gehouden."

Ibon Ruiz en Txomin Juaristi gingen al vroeg in de aanval. Beide Spanjaarden kregen niet heel veel ruimte van het peloton, waar de renners van Visma - Lease a Bike en Alpecin-Deceuninck het tempo redelijk hoog hielden. Beide ploegen hadden de vijfde etappe omcirkeld. Ze zagen kans om hun sprinter Van Aert en Groves aan succes te helpen in een rit met temperaturen boven de 40 graden.

Volgende etappe

Ruiz en Juaristi reden ruim 3,5 uur aan de leiding, maar werden 38 kilometer voor de finish achterhaald door het peloton. Groves liet te veel ruimte in de massasprint. Van Aert drukte zijn voorwiel te laat naar voren. Daardoor kwam Bittner een fractie van een seconde eerder over de finish dan de Belg, die de derde etappe op zijn naam had geschreven.

De zesde etappe voert de renners donderdag van Jerez de la Frontera naar Yunquera, een dorp in de Sierra de las Nieves. Na vier beklimmingen stijgt de weg in de laatste 9 kilometer met zo'n 4 procent.