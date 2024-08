3x3-basketballers moeten na goud in Parijs even schakelen voor EK

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers gaan tweeënhalve week na hun historische gouden plak in Parijs al op voor een nieuwe prijs. Vrijdag begint de ploeg van sterspeler Worthy de Jong in Wenen aan het EK.

"Je merkt dat je even moet schakelen om na die 'Olympics' je 'competitiveness' weer te vinden. Maar ik denk niet dat we nu ineens iets extra's moeten bewijzen", zei De Jong in een voorbeschouwing op de website van de basketbalbond.

Na weken van festiviteiten en verplichtingen is het Nederlandse team in voorbereiding op het Europese kampioenschap in Oostenrijk. "Ik heb hier en daar wat pijntjes, maar ik voel me scherp", bekende De Jong. "Die pijntjes gaan ons er niet van weerhouden te doen wat we moeten doen."

De Jong krijgt gezelschap van Jan Driessen, Arvin Slagter en Julian Jaring. Laatstgenoemde vervangt Dimeo van der Horst, die recent getrouwd is. "Ik heb al die maanden met die jongens meegetraind, was klaar voor Parijs, en nam ook een weekje vakantie toen zij die hadden. Ik zit dus in hetzelfde ritme als zij en ben er klaar voor", aldus Jaring. "We zijn allemaal professioneel genoeg en kennen elkaar al heel lang. Daar krijgen we geen problemen mee."

'Team to beat'

Azerbeidzjan is vrijdag om 13.40 uur de eerste tegenstander van het Nederlandse viertal. Veel landen treden niet in dezelfde formatie aan als op de Spelen. Maar dat deert De Jong niet. "Dat krijg ik soms mee als de anderen het erover hebben. Mijn spel is niet gebonden aan iemands naam of rugnummer. Ik kom het veld op om altijd te doen wat me in eerste instantie daar gebracht heeft", aldus de matchwinner van de olympische finale, die denkt dat er op Oranje gelet gaat worden. "Ja, dat denk ik wel, maar ik weet niet of dat een verschil is met andere toernooien. Wij zijn altijd een 'team to beat'."

Het EK 3x3-basketbal duurt tot en met zondag.