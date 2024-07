3x3-basketballers onderuit tegen titelverdediger Letland

PARIJS (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers hebben niet kunnen stunten tegen Letland. De ploeg ging in de tweede groepswedstrijd op de Spelen met 21-12 onderuit tegen de titelverdediger.

De Nederlanders konden lange tijd goed meekomen met Letland en stonden zelfs even voor, maar dat duurde niet lang. Letland kreeg grip op de wedstrijd en bouwde de voorsprong steeds verder uit. Nederland probeerde nog van alles, maar kwam uiteindelijk tekort. Een wedstrijd duurt tien minuten tenzij een team voor die tijd 21 punten heeft gemaakt. Dat laatste gebeurde.

Dinsdag won het Nederlandse team nog de eerste wedstrijd. Jan Driessen, Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Worthy de Jong versloegen China met 21-16.

Nederland speelt tegen zeven andere landen. De beste twee plaatsen zich voor de halve finales. De nummers 3 tot en met 6 spelen in twee kwartfinales voor de andere twee plaatsen bij de laatste vier. Bij de Spelen in Tokio van 2021, toen de sport voor het eerst olympisch was, reikte Nederland tot de kwartfinales.