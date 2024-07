Immers teleurgesteld in publiek na uitfluiten Van de Velde

PARIJS (ANP) - Beachvolleyballer Matthew Immers heeft na de tweede groepswedstrijd zijn ongenoegen geuit over het publiek. Een deel van de toeschouwers besloot zijn partner Steven van de Velde uit te fluiten.

"Ik was teleurgesteld in het publiek, dat is zeker. Ik vind dat niet leuk, maar het is wat het is. We hebben er in de eerste set over gesproken, dat het erger was dan in de eerste wedstrijd. En we zeiden: 'Wat hebben we van elkaar nodig?' We hebben elkaar nodig in het veld; de steun en de knuffels", zei Immers tegen de olympische persdienst. "Ik speel graag als mensen tegen je zijn. Want dan denk je: 'oké, we moeten dit winnen. We moeten laten zien hoe goed we zijn'. En dat hebben we vandaag gedaan."

De rechtbank in Engeland veroordeelde Van de Velde in 2016 tot vier jaar cel voor seks met een 12-jarige. Door de leeftijd van het meisje gold het delict van Van de Velde in Groot-Brittannië als verkrachting, ongeacht of zij ermee had ingestemd of niet.

"Ik ben echt teleurgesteld over de reacties. Ik kan niets meer doen aan zijn verleden", aldus Immers. "Ik ben hier om met hem te spelen. We hebben twee jaar samen een kwalificatie gehad en we hebben niets gehoord en nu is het een groot ding."