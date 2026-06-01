ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

3x3-basketbalteams beginnen WK met twee overwinningen

Sport
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 21:22
anp010626184 1
WARSCHAU (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het WK in Warschau goed begonnen. Zowel het mannen- als het vrouwenteam, dat de titelverdediger is, won de eerste twee groepswedstrijden.
Het viertal bij de mannen, met olympisch kampioenen Worthy de Jong en Jan Driessen en verder Bryan Alberts en Daen van Tilborg, won in de groepsfase van Nieuw-Zeeland (21-13) en China (22-10).
De basketbalsters begonnen met een zege op Tsjechië (12-8) en waren later maandagavond ook met 19-13 te sterk voor Azerbeidzjan. Van het team dat in 2025 de wereldtitel veroverde in Ulaanbaatar spelen Noor Driessen en Ilse Kuijt mee. Lotte van Kruistum en Zoë Slagter zijn de teamgenoten in de Poolse hoofdstad.
De 3x3-basketballers nemen het woensdag op tegen Japan en Duitsland. De vrouwen treffen dezelfde dag Madagaskar en Polen.
loading

POPULAIR NIEUWS

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

87235428_m

Japan heeft elegante en zeer effectieve oplossing tegen files: ‘Laten we dit ook in Nederland doen’

181351906_m

Enorme studie onthult het geheim voor een gezond hart. En het is niet minder koolhydraten of vetten eten

generated-image (5)

Het einde van goedkoop

188144660_m

Thuisbatterijen zijn populairder dan ooit, maar hoe zit het met de terugverdientijd?

76697655_m

De generatie die spijt krijgt: jongeren keren zich tegen social media en AI‐filters

Loading