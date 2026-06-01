McDonald's zet in op hogere kwaliteit voedsel in nieuwe strategie

Economie
door anp
maandag, 01 juni 2026 om 21:10
CHICAGO (ANP/BLOOMBERG) - McDonald's wil meer kwaliteit gaan bieden. De fastfoodketen kondigde maandag een vernieuwde strategie aan, waarbij het bedrijf onder meer wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijkere restaurants en nieuwe speeltuinen. Volgens topman Chris Kempczinski past dit in de brede verwachting van de consument die "meer eist voor zijn geld".
McDonald's wil bijvoorbeeld met "handgepaneerde kipvleugels" fastfood minder als fastfood laten aanvoelen. Volgens de topman is extra kwaliteit nodig, omdat de consument de lat hoger legt voor de restaurantketen. Mede door stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen moet er volgens hem "meer ervaring worden geboden". Het bedrijf wil zo onder meer concurreren met kipfastfoodrestaurants.
Om dit alles te bewerkstelligen denkt Kempczinski dat McDonald's efficiënter moet worden en de productiviteit per vestiging moet verhogen. Anders kunnen de franchisenemers niet investeren in de modernisering.
