Turnster Sanne Wevers wint voor tweede keer Europese balktitel

Turnster Sanne Wevers heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de Europese balktitel gewonnen. Na een sterke oefening kwam Wevers tot 13,800 punten. Daarmee bleef ze de Italiaanse Manila Esposito (13,700) en de Hongaarse Zsofia Kovacs (13,700) voor. Hoewel de nummers twee en drie dezelfde score kregen, pakte Esposito op basis van een hogere uitvoeringsscore het zilver. Wevers won in 2018 voor het eerst Europees goud op balk. In 2021 greep ze zilver.