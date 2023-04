Vollering voltooit ‘wielerhattrick’ in Luik-Bastenaken-Luik

Demi Vollering heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, de laatste klassieker van het wielervoorjaar. De renster van SD Worx versloeg in de sprint haar medevluchter, de Italiaanse Elisa Longo Borghini, in de sprint. De 26-jarige Zuid-Hollandse is de tweede vrouw die de drie zogenoemde Ardenner klassiekers - naast Luik-Bastenaken-Luik ook de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl - in hetzelfde jaar weet te winnen. Eerder slaagde alleen Anna van der Breggen, haar ploegleider bij SD Worx, daar in 2017 in. Voor Vollering was het na 2021 haar tweede zege in Luik. Ze won dit jaar ook al de Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen. Haar Zwitserse ploeggenote Marlen Reusser won de sprint voor de derde plaats.