Australiër staat 17 keer in Guinness Book of Records met bizarre titels

De Australische student Oscar Lynagh (20) heeft een theezakje van tien meter in een mok gegooid en daarmee staat hij voor de zeventiende keer in het Guinness Book of Records. Hij maakt er een sport van om met alledaagse attributen te scoren. Er staat een aantal bizarre titels op zijn naam.

In coronatijd had de jongen tijd over, dus klapte hij het Guinness Book of Records open en besloot hij te gaan trainen. "Ik begon ermee tijdens de lockdown van 2020, toen ik me verveelde. In plaats van elke dag een uur scrollen op TikTok of Instagram, probeerde ik records te breken. Zo had ik het gevoel iets te bereiken", zegt hij op de website van het recordsboek. The sky is the limit voor Oscar: "Ik heb geen getal in mijn hoofd, ik wil zoveel records breken als ik kan."

Zie hem gaan:

Naast het vliegende theezakje heeft Lynagh ook de titel 'verste worp met rubberen kip' (32,49m), 'verste achter de rug gevangen tennisbal' (39m), 'hoogste stapel onionrings' (33cm), 'in snelste tijd een ananas schillen en snijden' (27,07 sec), 'in snelste tijd zes cupcakes decoreren' (44,34 sec), 'in snelste tijd 500 gram pinda M&M's sorteren' (82,53 sec), 'verste afstand pruikgooien' (13,38m), 'verste worp van een worst inclusief opvangen in de mond' (43m) en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.