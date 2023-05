Zien: voetbalheld Gareth Bale slaat eerste hole-in-one en juicht als een malle

De 33-jarige Welshman Gareth Bale heeft na het WK in Qatar zijn voetbalschoenen aan de wilgen gehangen en stort zich nu helemaal op golfen. En de dribbelkoning heeft duidelijk talent: hij sloeg zijn eerste hole-in-one en postte de beelden, inclusief vreugdedansje, op Instagram.

“Dit is een video voor de eeuwigheid!” roept de uitzinnige cameraman Ollie Schindler. Ondertussen gaat Bale totaal uit z'n dak en juicht hij alsof hij net de winnende treffer in de Champions League-finale heeft gescoord. De Welshman heeft sinds eind 2022 een handicap van twee, wat betekent dat hij een goede amateur is en niet veel onder doet voor de professionals.

De voormalige buitenspeler speelde 111 keer voor Wales en 258 keer voor Real Madrid, waarmee hij vijfmaal de Champions League won. De Madrilenen betaalden een recordbedrag van 100 miljoen euro voor hem in 2013. Tijdens zijn actieve voetbalcarrière sprak hij al over zijn grote liefde voor het golfspelletje. Toen hij zei dat Wales en golf belangrijker voor hem waren dan Real Madrid, kreeg hij de wind van voren van boze Real-fans.