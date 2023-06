Hassan zegeviert dag na 10.000 meter ook op 1500 meter in Hengelo

Sifan Hassan heeft haar eerste 1500 meter na bijna twee jaar met succes volbracht. Ze won bij de FBK Games de middenafstand in een tijd van 3.58,12 en voldeed daarmee ruimschoots aan de limiet voor de WK deze zomer in Boedapest (4.03,50). Hassan (30) was getuige haar optreden in het goed gevulde atletiekstadion van Hengelo voldoende hersteld van haar inspanning op zaterdagavond. Toen liep ze op eigen verzoek een 10.000 meter, de afstand waarop ze olympisch kampioene is. Haar tijd van 29.37,80 was de beste van dit jaar in de wereld. Hassan richt zich deze zomer weer op de baan, nadat ze in april in Londen haar debuut op de marathon had bekroond met de overwinning in een Nederlands record van 2.18.33. Ze wil in Boedapest in principe twee afstanden lopen en de 1500 kan daarbij horen. Het is de afstand waarop ze olympisch brons won in Tokio en in 2019 wereldkampioene werd.