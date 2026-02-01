ECONOMIE
42.000 kaarten verkocht aan Nederlanders voor Winterspelen

Sport
door anp
zondag, 01 februari 2026 om 13:29
anp010226059 1
ARNHEM (ANP) - De belangstelling van Nederlanders om wedstrijden te bezoeken tijdens de komende Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo is volgens NOC*NSF behoorlijk groot. Er zijn nu 42.000 kaarten verkocht, meldt de sportkoepel. Het zijn cijfers die afkomstig zijn van de organisatie.
De Nederlanders gaan vooral het schaatsen en shorttrack bezoeken, maar een woordvoerster van NOC*NSF zegt dat er ook honderden kaarten zijn verkocht voor de 'bergsporten'. Volgens de laatste gegevens is ongeveer 70 procent van de beschikbare 1,8 miljoen tickets verkocht.
De kaartjes zijn behoorlijk prijzig. Voor het langebaanschaatsen in Milaan is de vraagprijs voor een normaal kaartje 180 euro. Shorttrack, ook in Milaan, is nog duurder; de prijs kan oplopen tot 450 euro. Hotelprijzen zijn kort voor aanvang van de Winterspelen ook fors opgelopen, weet de woordvoerster.
Nederland bezet de zesde plaats als het gaat om de interesse voor kaarten. Duitsland en Italië nemen de meeste kaarten af, gevolgd door de Verenigde Staten, Zwitserland en Groot-Brittannië.
