Enorm gasveld in Iran aangevallen, Qatar ziedend

Iran beschuldigt de Verenigde Staten en Israël van een aanval op doelen bij een enorm gasveld in de Golfregio, in het zuiden van Iran. Staatsmedia melden dat brandweerteams worden gestuurd om het vuur te blussen.

Het zou gaan om een aanval op het economisch belangrijke South Pars-gasveld, dat Iran deelt met Qatar. Daar zou ongeveer 70 procent van het Iraanse aardgas worden gewonnen.

De staatstelevisie, die zich baseert op informatie van de autoriteiten, meldt dat aardgasfaciliteiten in Asaluyeh zijn getroffen door projectielen van de "Amerikaanse en zionistische vijand". Daarmee wordt verwezen naar de VS en Israël.

Aardgasfaciliteiten aangevallen

Israëlische bronnen bevestigen tegenover de Amerikaanse nieuwssite Axios dat aardgasfaciliteiten zijn aangevallen in het zuidwesten van Iran. De aanval van de Israëlische luchtmacht zou zijn goedgekeurd door de Amerikaanse regering.

Het is volgens Axios de eerste keer dat Israël tijdens de oorlog dergelijke gasinfrastructuur heeft gebombardeerd in Iran. De VS hebben onlangs ook het eiland Kharg aangevallen, dat van groot belang is voor de Iraanse oliesector.

Qatar reageerde boos en noemde de aanval gevaarlijk en onverantwoordelijk. "Het aanvallen van energie-infrastructuur vormt een bedreiging voor de wereldwijde energiezekerheid, evenals voor de bevolking van de regio en het milieu", staat in een verklaring op X.

'Idioten'

"Al die absolute 'idioten' moeten onthouden: Iran wordt door iedereen beschouwd als de nummer één staatssponsor van terrorisme", schreef president Donald Trump deels in hoofdletters woensdag op sociale media. "We zorgen ervoor dat ze snel buiten bedrijf worden gesteld."

Eerder in de oorlog waren er nog berichten in Amerikaanse media dat de VS ontstemd waren over Israëlische aanvallen op de Iraanse oliesector. De Amerikanen zouden onder meer hebben gevreesd voor hogere olieprijzen en meer steun van Iraniërs voor hun regering.

Iran heeft gewaarschuwd dat het aanvallen op de energiesector kan vergelden door ook dergelijke infrastructuur in omliggende landen aan te vallen.