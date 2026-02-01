Djokovic noemt mijlpaal Alcaraz 'historisch en legendarisch'

MELBOURNE (ANP) - Novak Djokovic was vol lof over Carlos Alcaraz na de finale van de Australian Open, waarin hij in vier sets werd verslagen door de zestien jaar jongere Spanjaard. "Het is historisch, legendarisch wat je hebt gedaan", zei de 24-voudig grandslamwinnaar tijdens de prijsuitreiking. Alcaraz werd als 22-jarige de jongste ooit met een titel op alle vier de grandslamtoernooien.

"Veel succes met je verdere carrière, je hebt nog veel tijd voor je, net als ik. We zullen elkaar in de komende tien jaar nog vaak tegenkomen", grapte de 38-jarige Serviër.

Djokovic, recordwinnaar in Melbourne met tien titels, hintte daarna op een mogelijk snel afscheid. "Niemand weet wat er morgen gaat gebeuren, laat staan in zes of twaalf maanden. Ik heb hier nog nooit zoveel steun en positiviteit gevoeld als in de laatste wedstrijden. Ik had niet verwacht ooit nog in de finale van een grand slam te staan, dus daar moet ik de fans voor bedanken. Ik heb het hier altijd goed gehad, bedankt allemaal."