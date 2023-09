Ajax verliest met 0-4 van Feyenoord en beleeft slechtste seizoenstart in 59 jaar

Het drama voor de Amsterdammers is compleet. Feyenoord was in het restant van de gestaakte klassieker in een lege Johan Cruijff Arena heer en meester en bepaalde de eindstand op 0-4. Hiermee kwam Ajax gezien het spelbeeld nog goed weg.

Ajax staat op vijf punten uit vijf wedstrijden, wat betekent dat ze nu officieel de slechtste seizoenstart sinds 1964 beleven. Indertijd werd verloren van ADO Den Haag, DWS en Sparta Rotterdam. De afgelopen weken bleken Go Ahead Eagles, FC Twente en Feyenoord veel te sterk voor het team van de geplaagde coach Maurice Steijn.

Het gênante tweeluik tegen Feyenoord is tevens een evenaring van de grootste thuisnederlaag ooit voor de Amsterdammers. In 2005 werd er met dezelfde cijfers verloren van PSV.

Ondertussen is vandaag ook voorzitter van de raad van commissarissen Pier Eringa opgestapt. Hij was pas een halfjaar aan het werk. “Juist als het niet goed gaat vind ik dat je er moet staan als toezichthouder. Maar ik ben niet doof voor de kritiek en niet blind voor de situatie waar Ajax zich nu in bevindt”, zegt Eringa. “Om die reden heb ik besloten om ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter. Ik heb me hard ingezet voor de club. Ik blijf Ajax als fan volgen en wens dat de sportieve prestaties snel weer op het bij Ajax gewenste niveau komen.”