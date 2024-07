Aanstaand Tourwinnaar Pogacar dinsdag naar Surhuisterveen

SURHUISTERVEEN (ANP) - Tadej Pogacar doet dinsdag mee aan de Profronde van Surhuisterveen. Het is voor het eerst dat de Sloveen, die zondag de Tour de France op zijn naam kan schrijven, meedoet aan het Friese wielercriterium.

"We zijn erg blij met zijn komst. Het is een eer dat hij bij ons meedoet", zegt Erik Jager van de wielerorganisatie in Surhuisterveen in een persbericht . "We verwachten enorm veel mensen, want hij start na de Tour waarschijnlijk niet bij andere wielercriteria."

Jasper Philipsen komt ook naar Surhuisterveen. De Belgische sprinter won dit jaar drie etappes in de Tour.