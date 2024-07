AMERSFOORT (ANP) - Tomas Barrios Vera heeft het challengertoernooi van Amersfoort op zijn naam geschreven. De 26-jarige Chileense tennisser gunde de Rus Alexey Zakharov in de finale maar drie games: 6-2 6-1. De partij duurde iets langer dan een uur.

Barrios Vera, de huidige nummer 207 van de wereld, had in de halve finale de Nederlander Max Houkes in drie sets verslagen. In 2022 ging de eindzege in Amersfoort naar Tallon Griekspoor.