Tennisster Venus Williams (45) keert terug naar Auckland Classic

Sport
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 10:59
anp051125094 1
AUCKLAND (ANP/AFP) - Tennisster Venus Williams keert op 45-jarige leeftijd terug naar de Auckland Classic. De zevenvoudig grandslamwinnares heeft een wildcard gekregen voor het toernooi dat geldt als voorbereidingstoernooi op de Australian Open.
Toernooidirecteur Nicolas Lamperin noemde het een "voorrecht" om Williams terug te hebben bij het toernooi. "Ze is een van de grootste speelsters van de moderne tijd en haar prestaties op de baan spreken voor zich", aldus Lamperin.
Volgens Lamperin verkeert de oudere zus van voormalig toptennisster Serena Williams in "opmerkelijke vorm". "Venus heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van het vrouwentennis en heeft de volgende generatie geïnspireerd met haar passie voor de sport."
Naomi Osaka
Williams, die de Auckland Classic in 2015 op haar naam schreef, won in haar carrière vijf Wimbledontitels in het enkelspel, twee US Open-titels en een olympische gouden medaille tijdens de Spelen van Sydney.
Ook de Japanse viervoudig grandslamkampioene Naomi Osaka werd bevestigd als deelneemster. Het toernooi vindt plaats van 5 tot en met 11 januari.
